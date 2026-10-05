Diyarbakır Silvan'da veliler 21 modüllü Aile Akademisi'nde eğitime başladı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Aile Akademisi Projesi" ile öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla velileri bilinçlendiriyor.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesinin yanı sıra sağlıklı iletişim kurmaları, duygularını ifade etmeleri, karşılaştıkları problemleri çözmeleri, sağlıklı akran ilişkileri kurmaları, öz bakım becerilerini geliştirmeleri, teknoloji kullanımını dengeli şekilde sürdürmeleri ve riskli davranışlardan korunmaları amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda "Eğitim öğretim evde başlar" prensibiyle velilerin merkeze alındığı "Aile Akademisi Projesi" hayata geçirildi.

Proje ile alanında uzman kişilerce sınav ve akademik başarı baskısı, akran ilişkileri ve zorbalık, dijital ortamlar ve teknoloji kullanımı, madde bağımlılığı ve diğer bağımlılık riskleri, davranış sorunları ve ergenlik dönemi, özel gereksinimler, aile içi iletişim ve ebeveynlik stresi gibi alanlarda velilere yönelik eğitimler veriliyor.

"Okula Uyum" dersiyle başlayan akademi ile eğitim öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dicle Üniversitesi, Kızılay, Yeşilay, emniyet ve jandarma gibi birçok paydaş desteğiyle çok sayıda veliye ulaşılacak.

"Ailelerimizi eğitim içine daha fazla katmak istiyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, AA muhabirine, proje kapsamında öğrencilerin velilerine ulaşarak okul-aile işbirliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Sadece akademik başarıyı dikkate almadıklarını ifade eden Andiç, "Çocuklarımızın dışarıda karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı ailelerimize koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bunun yanı sıra özellikle teknoloji bağımlılığından dolayı son dönemlerde aile içi iletişimde sorunlar yaşandığını görüyoruz. Aile içi iletişimi ve aile kurumunu güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Aile Akademisi kapsamında 21 farklı ders modülü oluşturduklarını belirten Andiç, eylül ayı itibarıyla başladıkları programı aylık iki eğitim olacak şekilde haziran ayı sonunda tamamlamak istediklerini anlattı.

Andiç, şöyle konuştu:

"Bu eğitimleri verirken konusunda uzman kişilerden yararlanacağız. Dicle Üniversitesinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı???????ndan, sivil toplum kuruluşlarından, emniyetten uzmanlar olacak. Bu şekilde çalışmamızı tamamlayacağız. İlçede 23 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin velilerinin en azından yarısına ulaşmak istiyoruz."

Projeyi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirdiklerini dile getiren Andiç, öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Andiç, "Bunu yaparken de onların önündeki engelleri kaldırmak için en büyük destekçimiz ailelerimiz olacak. Bunun için ailelerimizi eğitim içine daha fazla katmak istiyoruz. Çalışmamızı da bu nedenle başlattık. Velilerimiz için ders zili çaldı. Ortak paydamız olan çocuklarımız için bir araya geldik. Amacımız çocuklarımızın hem akademik başarısını artırmak hem de onları olumsuz her şeyden korumak için bir mekanizma oluşturmak. Velilerimizle birlikte inşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Özellikle çocuklara karşı suçlayıcı dil kullanmamak lazım"

Eğitime katılan velilerden İrfan Ceylan da eğitimin çok faydalı olduğunu söyledi.

Ceylan, "Bu eğitimler bize çok lazım. Çocuklarımızla nasıl vakit geçireceğimizi, sınav sürecinde neler yapabileceğimizi çok da bilmiyoruz. Bazen çocuklarla aramızda uçurum oluyor. Özellikle çocuklara karşı suçlayıcı dil kullanmamak lazım. Teknoloji bağımlılığı ile alakalı anlatılanlar ufuk açıcı. Çocuklarımla bundan sonra en azından ders çalışma süreçlerinde daha olumlu şeyler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Velilerden Herdem Bağcı ise eğitime katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eğitim evde başlar sözüne katılıyorum. Önce velilerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor ki çocuklarına daha faydalı olsunlar. Eğitimle eksiklerimizi gördük. Nerede nasıl davranmamız gerekiyor bunu öğrendik. Bazen nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Çocuklara emir kipiyle konuşulmaması gerektiğini öğrendim. Bunu evde de uygulayacağım. Bu noktada çok faydalı oldu."