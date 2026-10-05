Diyarbakır Silvan'da veliler 21 modüllü Aile Akademisi'nde eğitime başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Silvan'da veliler 21 modüllü Aile Akademisi'nde eğitime başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Silvan'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Aile Akademisi Projesi'yle velilere 21 ders modülünde eğitim başlattı. 23 bin öğrencinin velilerinin en az yarısına ulaşılması hedeflenen projede eğitimler yıl boyunca sürecek.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Aile Akademisi Projesi" ile öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla velileri bilinçlendiriyor.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesinin yanı sıra sağlıklı iletişim kurmaları, duygularını ifade etmeleri, karşılaştıkları problemleri çözmeleri, sağlıklı akran ilişkileri kurmaları, öz bakım becerilerini geliştirmeleri, teknoloji kullanımını dengeli şekilde sürdürmeleri ve riskli davranışlardan korunmaları amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda "Eğitim öğretim evde başlar" prensibiyle velilerin merkeze alındığı "Aile Akademisi Projesi" hayata geçirildi.

Proje ile alanında uzman kişilerce sınav ve akademik başarı baskısı, akran ilişkileri ve zorbalık, dijital ortamlar ve teknoloji kullanımı, madde bağımlılığı ve diğer bağımlılık riskleri, davranış sorunları ve ergenlik dönemi, özel gereksinimler, aile içi iletişim ve ebeveynlik stresi gibi alanlarda velilere yönelik eğitimler veriliyor.

"Okula Uyum" dersiyle başlayan akademi ile eğitim öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dicle Üniversitesi, Kızılay, Yeşilay, emniyet ve jandarma gibi birçok paydaş desteğiyle çok sayıda veliye ulaşılacak.

"Ailelerimizi eğitim içine daha fazla katmak istiyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, AA muhabirine, proje kapsamında öğrencilerin velilerine ulaşarak okul-aile işbirliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Sadece akademik başarıyı dikkate almadıklarını ifade eden Andiç, "Çocuklarımızın dışarıda karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı ailelerimize koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bunun yanı sıra özellikle teknoloji bağımlılığından dolayı son dönemlerde aile içi iletişimde sorunlar yaşandığını görüyoruz. Aile içi iletişimi ve aile kurumunu güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Aile Akademisi kapsamında 21 farklı ders modülü oluşturduklarını belirten Andiç, eylül ayı itibarıyla başladıkları programı aylık iki eğitim olacak şekilde haziran ayı sonunda tamamlamak istediklerini anlattı.

Andiç, şöyle konuştu:

"Bu eğitimleri verirken konusunda uzman kişilerden yararlanacağız. Dicle Üniversitesinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı???????ndan, sivil toplum kuruluşlarından, emniyetten uzmanlar olacak. Bu şekilde çalışmamızı tamamlayacağız. İlçede 23 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin velilerinin en azından yarısına ulaşmak istiyoruz."

Projeyi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirdiklerini dile getiren Andiç, öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Andiç, "Bunu yaparken de onların önündeki engelleri kaldırmak için en büyük destekçimiz ailelerimiz olacak. Bunun için ailelerimizi eğitim içine daha fazla katmak istiyoruz. Çalışmamızı da bu nedenle başlattık. Velilerimiz için ders zili çaldı. Ortak paydamız olan çocuklarımız için bir araya geldik. Amacımız çocuklarımızın hem akademik başarısını artırmak hem de onları olumsuz her şeyden korumak için bir mekanizma oluşturmak. Velilerimizle birlikte inşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Özellikle çocuklara karşı suçlayıcı dil kullanmamak lazım"

Eğitime katılan velilerden İrfan Ceylan da eğitimin çok faydalı olduğunu söyledi.

Ceylan, "Bu eğitimler bize çok lazım. Çocuklarımızla nasıl vakit geçireceğimizi, sınav sürecinde neler yapabileceğimizi çok da bilmiyoruz. Bazen çocuklarla aramızda uçurum oluyor. Özellikle çocuklara karşı suçlayıcı dil kullanmamak lazım. Teknoloji bağımlılığı ile alakalı anlatılanlar ufuk açıcı. Çocuklarımla bundan sonra en azından ders çalışma süreçlerinde daha olumlu şeyler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Velilerden Herdem Bağcı ise eğitime katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eğitim evde başlar sözüne katılıyorum. Önce velilerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor ki çocuklarına daha faydalı olsunlar. Eğitimle eksiklerimizi gördük. Nerede nasıl davranmamız gerekiyor bunu öğrendik. Bazen nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Çocuklara emir kipiyle konuşulmaması gerektiğini öğrendim. Bunu evde de uygulayacağım. Bu noktada çok faydalı oldu."

Kaynak: AA
Milli Eğitim MüdürlüğüTürkiye YüzyılıDiyarbakırSilvanEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
“Annem hasta“ deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu İşte sebebi "Annem hasta" deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Herkes beğeniyor Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:14
Öğrenciler için tasarlanan “Kurşun geçirmez“ çanta infial yarattı
Öğrenciler için tasarlanan "Kurşun geçirmez" çanta infial yarattı
11:02
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
10:43
Barış Alper’in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
10:37
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor İlk rakam ortaya çıktı
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:38:49. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Silvan'da veliler 21 modüllü Aile Akademisi'nde eğitime başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei