Diyarbakır sis altında kaldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah da etkisini sürdürdü. Yoğun sis, uçak seferlerin de rötara neden oldu.

Kentte geceden başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü trafikte, sürücüler dörtlülerini açarak ilerledi.

Öte yandan sis engeline takılan uçak seferlerinde ise rötarlar yaşandı.