Diyarbakır Trafik Polisi, Arızalanan Minibüsü İttirdi

DİYARBAKIR'da trafik polislerinin arızalanan minibüsü ittiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Elazığ Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı'nda öğle saatlerinde yol kontrolü yapan 2 trafik polisi, arızalanan bir minibüsü iterek yol kenarına kadar getirdi. Polislerin direksiyon başındaki şoföre yardım ettiği o anlar, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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