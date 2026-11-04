Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü hastanedeki hastalara yiyecek ikram etti - Son Dakika
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü hastanedeki hastalara yiyecek ikram etti

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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü hastanedeki hastalara yiyecek ikram etti
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hasta ve yakınlarına Ahmed Efendi Vakfı'nın hayır şartıyla yiyecek ikram etti. İkramlarla hastaların ihtiyaçlarına katkı sağlanması ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve yakınlarına yiyecek ikramında bulunuldu.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1893 yılında İzmir'de kurulan Ahmed Efendi Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı doğrultusunda Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalara ve hasta yakınlarına yiyecek ikramında bulunuldu.

Etkinlikte, tedavi sürecindeki vatandaşlara destek olunması ve hastane ortamında paylaşma kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi. Sunulan ikramlarla, sağlık hizmeti almak üzere hastanede bulunan vatandaşların günlük ihtiyaçlarına katkı sağlandı.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan vakıf geleneğinin önemli örneklerinden biri olan Ahmed Efendi Vakfı, kuruluşunun üzerinden bir asrı aşkın süre geçmesine rağmen hayır şartlarıyla toplumsal dayanışmaya katkı sunmayı sürdürüyor. Vakıf kurucusunun iradesinin günümüz koşullarında yerine getirilmesi, tarihi vakıfların yalnızca geçmişe ait kurumlar olmadığını, sosyal yardımlaşma alanında bugün de işlevlerini koruduğunu ortaya koyuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakfiyelerde belirtilen hayır şartlarını yerine getirme sorumluluğu çerçevesinde yürütülen bu tür faaliyetler, geçmişte hayır amacıyla tahsis edilen vakıf imkanlarının günümüz toplumuna ulaştırılmasına aracılık ediyor. Böylece yüzyıllar önce ortaya konulan bir iyilik iradesi, farklı şehirlerde ve değişen toplumsal koşullarda ihtiyaç sahiplerine yönelik somut hizmetlere dönüşüyor.

Kaynak: AA
Selahaddin EyyubiDevlet HastanesiDiyarbakırGüncelYaşamSon Dakika

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