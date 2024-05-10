Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Vali Ali İhsan Su\'yu ziyaret etti

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Vakıf Haftası" dolayısıyla Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, 6-12 Mayıs tarihlerinde kutlanan Vakıf Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden Vakıflar Bölge Müdürü Demir ve beraberindekileri makamında ağırladı.
Demir, ziyarette Vali Su'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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