Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Vali Ali İhsan Su\'yu ziyaret etti

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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Vakıf Haftası" dolayısıyla Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, 6-12 Mayıs tarihlerinde kutlanan Vakıf Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden Vakıflar Bölge Müdürü Demir ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Demir, ziyarette Vali Su'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.