Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, bu zaferin vatanı düşman işgalinden kurtardığını ve milletin özgürlük azmini gösterdiğini ifade etti. Zorluoğlu, milletin azim ve kararlılığının simgesi olan bu zaferden güç alarak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

29.08.2024 21:17
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, milletin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu büyük zaferin bir taraftan vatanı düşman işgalinden kurtarırken, diğer taraftan da yüce milletin özgürlük ve bağımsızlık azmini tüm dünyaya bir kere daha gösterdiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük kahramanlıklarıyla kazanılan bu zafer, bizlere birlik ve beraberlik içerisinde, cesaretle ve kararlılıkla hareket ettiğimizde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını da bir kere daha ispatlamıştır. 30 Ağustos, milletimizin azim ve kararlılığının simgesidir. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen yüksek memleket sevgisi, sarsılmaz imanı ve inancıyla milletimiz ve onun kahraman ordusu dünyada eşine az rastlanır böyle bir zafere imza atmıştır. Bu şanlı zafer, bugün hala bizlere ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu büyük zaferden aldığımız güçle vatanımız ve milletimiz için, daha müreffeh bir Türkiye için inanç ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Zorluoğlu, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi millete armağan eden tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andığını, ordunun ve aziz milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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