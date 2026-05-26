Diyarbakır Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı

26.05.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Zorluoğlu, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu vurguladı, huzur diledi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında, teslimiyetin, sadakatin, yardımlaşma ve şükrün nişanesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadet olmadığını, aynı zamanda paylaşmanın, kalpleri birbirine yakınlaştırmanın ve kardeşlik köprülerini muhabbetle kurmanın vesilesi olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Paylaşmayı ve yardımlaşmayı hayat düsturu edinmiş aziz milletimiz, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta, yetimlerin yüzünü güldürmekte ve büyüklerimizin hayır dualarına mazhar olarak inancımızın değerlerini nesilden nesile aktarmaya devam etmektedir. Köklü tarihi, kadim kültürü ve güçlü kardeşlik hukukuyla her zaman dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Diyarbakır'ımızın, bu bayramda da aynı gönül birliğiyle kenetleneceğine yürekten inanıyorum. Şehrimizin dört bir yanında hissedilecek bayram coşkusunun sevgiye, muhabbete ve toplumsal huzurumuza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle, sıla-i rahim ve bayram ziyaretleri için yola çıkacak olan tüm vatandaşlarımızdan kurallara azami ölçüde riayet etmelerini önemle istirham ediyorum. Unutmayalım ki trafik kuralları, bizleri sevdiklerimize kavuşturan en güvenli bağdır. Kurallara riayet etmek, bayram coşkumuzu gölgeleyecek müessif olayların önüne geçmek için hepimizin ortak görevidir."

Vali Zorluoğlu, bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: AA

Diyarbakır Valiliği, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:28:58. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.