Diyarbakır Valisi Su'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Valisi Su'dan Kurban Bayramı mesajı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

14.06.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının daha da pekiştiği bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğu yaşandığını belirtti.

Bayram vesilesiyle anne ve babalar, aile büyükleri, akraba ile komşuların ziyaret edilerek gönüllerinin alınması gerektiğini ifade eden Su, şunları kaydetti:

"Kimsesiz, yaşlı ve yalnız olanları hatırlayarak bayramın bereketini beraber yaşayalım. Çevremizdeki şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya gelip, yetim ve öksüzlerimizi de bayram coşkusuna ortak ederek yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla bayramı idrak etmeye çalışalım. Diyarbakırlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Ali İhsan Su, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Su'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:35:06. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Su'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement