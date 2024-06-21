Diyarbakır ve Mardin'de Yangın: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde anız ve örtü yangını olarak başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi yönüne doğru yayılan yangının kontrol altına alındığını ancak 5 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 5 kişinin öldüğünü, 10'u ağır 44 kişinin yangından etkilendiğini duyurdu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 22.15 sıralarında anız ve örtü yangını olarak başlayan ve geniş bir alana yayılarak can ve mal kaybına yol açan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Yerlikaya: Yangın kontrol altına alındı

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde saat 22: 15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangında maalesef Diyarbakır'da 3 vatandaşımız, Mardin'de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Diyarbakır'da 11 vatandaşımız, Mardin'de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir"

Sağlık Bakanı Koca: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilendi

Bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Ölü sayısını önce 4 olarak, daha sonra 5 olarak güncelleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu paylaşımı yaptı:

"Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"