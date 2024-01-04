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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Aziziye ve Yolaltı mahallelerinde cadde ve sokakların temizliği koordineli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ekiplerin vatandaşlara temiz bir çevre sunmak için sokak sokak çalışma yürüttüğünü belirtti. Temizlik çalışmaları 7 gün 24 saat devam ediyor.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor
04.01.2024 - 14:43,
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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ilçedeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aziziye ve Yolaltı mahallelerinde cadde ve sokakların temizliğini koordineli şekilde gerçekleştiren ekipler, çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ekiplerin sokak sokak çalışma yürüterek vatandaşlara temiz bir çevre sunduğunu belirtti.

Beşikci, temizlik çalışmalarının 7 gün 24 saat sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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