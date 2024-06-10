Diyarbakır Ziraat Odaları, TMO'nun hububat alım fiyatlarını yetersiz buluyor - Son Dakika
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Diyarbakır Ziraat Odaları, TMO'nun hububat alım fiyatlarını yetersiz buluyor

Diyarbakır Ziraat Odaları, TMO\'nun hububat alım fiyatlarını yetersiz buluyor

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, TMO'nun açıkladığı hububat alım fiyatlarını yetersiz bulduklarını belirtti. Delil, çiftçilerin girdi maliyetlerinin artmasına rağmen fiyatların geçen yıla göre yeterli oranda yükselmediğini ifade etti. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere verilen fark ödemelerinin artırılmasını talep etti.

10.06.2024 15:41
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Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanlığında açıklama yapan Delil, TMO'nun duyurduğu hububat alım fiyatlarını yeterli bulmadıklarını söyledi.

Delil, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ile kıyasladığımızda makarnalık ve ekmeklik buğdaya yüzde 11 civarında, arpaya ise yüzde 3 fark gelmiş. Çiftçilerin ilaç, gübre, mazot ve tohum gibi girdi maliyetleri ise ikiye katlandı. TMO'dan fiyatların yeniden belirlenmesini talep ediyoruz."

Mehmet Cevat Delil, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere buğday ve arpa için ton başına verilen fark ödemesinin de

artırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Ziraat Odaları, TMO'nun hububat alım fiyatlarını yetersiz buluyor - Son Dakika

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