DKMP, 11 merkezde 2026\'nın ilk 9 ayında 5 bin 334 yaban hayvanını tedavi etti

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, 2026'nın ilk 9 ayında çeşitli nedenlerle yaralanan 5 bin 334 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nce, çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarının tedavi ve bakımları yapılarak, yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılıyor. Yaban hayvanlarının yaralanmalarında trafik kazaları ilk sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra yangın, sel ve diğer doğal afetler ile doğal yaşam döngüsü içerisinde meydana gelen çeşitli yaralanmalar da tedavi gerektiren vakalar arasında bulunuyor. DKMP ekiplerince teslim alınan hayvanlar öncelikle sağlık kontrolünden geçiriliyor. Hayvanın türü ve sağlık durumuna göre acil müdahale, görüntüleme, cerrahi müdahale, yoğun bakım ve tedavi uygulanıyor. Bunun yanı sıra türlere özgü davranışsal rehabilitasyon çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

34 MERKEZDE REHABİLİTASYON

DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay'da faaliyet gösteren 11 yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezinin yanı sıra üniversiteler ve hayvanat bahçeleri dahil 23 farklı kurum ve kuruluşla imzalanan protokoller kapsamında hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülüyor. Bu kapsamda 2026 yılının ilk 9 ayında 5 bin 334 yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyonu yapıldı. 2021'de 8 bin 822, 2022'de 12 bin 376, 2023'te 13 bin 119, 2024'te 12 bin 48 ve 2025 yılında 11 bin 659 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı. Böylece 2021-2025 yılları arasında toplam 58 bin 24 yaban hayvanı yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırıldı.

UYUM SÜREÇLERİ TAKİP EDİLİYOR

Hayvanlar doğaya bırakılmadan önce genel sağlık taramasından geçiriliyor. Ayrıca paraziter ve enfeksiyöz hastalıklara yönelik kontroller yapılıyor. Hayvanların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilecek durumda olduğunun değerlendirilmesinin ardından salım işlemi gerçekleştiriliyor. Doğaya bırakılan hayvanların doğal yaşama uyum süreçleri de takip ediliyor. Bu kapsamda işaretleme, halka takma ve elektronik verici gibi teknikler kullanılıyor. Elde edilen verilerle hayvanların doğal yaşama uyum süreçleri ve hayatta kalma durumları bilimsel yöntemlerle izlenerek kayıt altına alınıyor.

TÜR DAĞILIMI BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine getirilen yaban hayvanlarının tür dağılımı, bölgenin coğrafi özellikleri ve habitat yapısına göre değişiklik gösteriyor. Kentsel alanlarda martı, karga ve saksağan gibi kanatlı türler öne çıkarken, kırsal bölgelerde kızıl şahin, bayağı şahin, baykuş türleri, karaca, yaban keçisi ve tilki gibi yırtıcı kuş ve memeliler daha sık görülüyor. Göç dönemlerinde ise leylek ve yeşilbaş ördek gibi göçmen su kuşları, merkezlerde en sık tedavi altına alınan türler arasında yer alıyor.