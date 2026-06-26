DMM: Asılsız Belgeler Dezenformasyon - Son Dakika
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DMM: Asılsız Belgeler Dezenformasyon

26.06.2026 18:52
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DMM, NATO Zirvesi belgelerinin asılsız olduğunu ve dezenformasyona karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddia edilen bazı belgelerin asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya ve çeşitli haberleşme gruplarında, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddia edilen bazı belgelerin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu paylaşımlar ve belgeler tamamen asılsız olup, resmi format ve nitelikten uzak, sahte içeriklerden oluşmaktadır. Toplumsal güvenliği ve huzuru hedef alan bu tür dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir. Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan asılsız iddialara ve sahte belgelere itibar edilmemeli; doğruluğu resmi bir kaynağa dayanmayan paylaşımlardan kaçınılmalıdır."

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

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