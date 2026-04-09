DMM'den Kimyasal Püskürtme İddialarına Yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DMM'den Kimyasal Püskürtme İddialarına Yalanlama

09.04.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DMM, uçaklarla kimyasal püskürtme iddialarının dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı" iddialarını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerinden "uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı" ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddiaların daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandığı ve bunun açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve 'kuyruk izi' olarak bilinen doğal oluşumlardır. Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir. Bu izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 18:49:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.