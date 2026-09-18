DMM’den orman iddialarına yalanlama, net orman varlığı artıyor - Son Dakika
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DMM’den orman iddialarına yalanlama, net orman varlığı artıyor

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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının açık bir dezenformasyon olduğunu açıkladı. DMM, mevzuat gereği çıkarılan alanların karşılığında yeni ağaçlandırma yükümlülüğü doğduğunu ve net orman varlığının arttığını belirtti.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiası, rutin mevzuat uygulamalarının bağlamından koparılmasıyla üretilmiş açık bir dezenformasyondur" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında ve basın-yayın mecralarında yer alan, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiası, rutin mevzuat uygulamalarının bağlamından koparılmasıyla üretilmiş açık bir dezenformasyondur. Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi uyarınca yapılan işlemler; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile taşlık, kayalık ve verimsiz nitelikteki alanları kapsamaktadır. Uygulama ile kesinlikle orman varlığında bir azalmaya yol açılmamaktadır. Aksine, mevzuat gereği çıkarılan alanların karşılığında daha geniş ölçekte yeni ağaçlandırma yükümlülüğü doğmakta ve net orman varlığı artırılmaktadır. Tüm adımlar; uzman heyetlerin teknik incelemeleri, bilimsel değerlendirmeler ve katı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Rutin kamu faaliyetlerini çarpıtarak kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen asılsız iddialara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA
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