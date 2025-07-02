DMM'den Özel'e Tepki - Son Dakika
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DMM'den Özel'e Tepki

02.07.2025 23:56
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DMM, CHP liderinin yargı mensuplarına yönelik tehditkar ifadelerini kabul edilemez buldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı mensuplarını hedef alan sözlerine ilişkin, "Hiç kimse, yargı mercilerini hedef göstererek, devam eden soruşturmalara etki etme veya yönlendirme hakkına sahip değildir. Gizlilik kararı olan dosyalar hakkında bilgi sahibi olunduğu iddiası, yargıya güveni sarsmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir." ifadesi kullanıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı hedef alan tehditkar ifadelerinin, yargı mensuplarının bağımsızlığına yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğu belirtildi.

Devam eden adli süreçleri "operasyon", "komplo" veya "siyasi intikam" gibi nitelemelerle çarpıtmanın, hukuki bir meseleyi siyasi zemine çekerek, adaletin tecellisini engelleme çabası olduğu ifade edilen açıklamada, İzmir'deki kentsel dönüşüm kooperatifleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın, tamamen usulsüzlük iddiaları üzerine, bağımsız yargının kendi inisiyatifiyle başlattığı bir süreç olduğu hatırlatıldı.

Bu süreçte mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının da soruşturma kapsamında kamu görevinin gereğini yerine getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Özel'in 'Akın Gürlek ile yarışan sonunda Akın Gürlek ile birlikte hesap verir' şeklindeki ifadesi, yargı makamlarına yönelik pervasız bir tehdit dilidir ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Devam eden bir adli soruşturma hakkında 'Erdoğan'ın hepsinden haberi var' şeklinde somut hiçbir delile dayanmayan iddialar, yargı süreçlerini siyasallaştırma ve kutuplaşmayı artırma amacını taşımaktadır. Hiç kimse, yargı mercilerini hedef göstererek, devam eden soruşturmalara etki etme veya yönlendirme hakkına sahip değildir. Gizlilik kararı olan dosyalar hakkında bilgi sahibi olunduğu iddiası, yargıya güveni sarsmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes, yargı önünde eşit ve adil bir şekilde yargılanma hakkına sahiptir. Geçmişteki yargılama süreçleri örnek gösterilerek, mevcut soruşturmaların hukuki niteliği tartışılamaz. Her dava kendi içinde, deliller ışığında değerlendirilir ve karara bağlanır. Siyasi liderleri, toplumsal barışı ve hukukun üstünlüğünü zedeleyecek söylemlerden kaçınmaya, yargı kararlarına saygı göstermeye ve yargı süreçlerine müdahale etmek yerine, adaletin tecellisine güvenmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

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