DMM, Harp Okulu mezuniyet marşları ve TSK'da marş yasağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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DMM, Harp Okulu mezuniyet marşları ve TSK'da marş yasağı iddialarını yalanladı

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DMM, Harp Okulu mezuniyet törenlerindeki marşlara ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı iddiaları içeren paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına özel marşların resmi yarışmayla belirlendiği ve TSK'da marş yasağı olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bazı marşların yasaklandığı" yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel icra edilen marşların, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanması da kesinlikle söz konusu değildir. Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları, yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: DMM, Harp Okulu mezuniyet marşları ve TSK'da marş yasağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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