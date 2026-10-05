DMZ patlamasında yaralanan 3 subay için Güney Kore, Kuzey Kore'den özür istedi - Son Dakika
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DMZ patlamasında yaralanan 3 subay için Güney Kore, Kuzey Kore'den özür istedi

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Güney Kore, 21 Eylül'de DMZ'de 3 subayın yaralandığı patlamanın ardından Kuzey Kore'den özür ve mayın temizliği istedi. Genelkurmay, mayın parçalarının Kuzey Kore mayın plastiğiyle uyuştuğunu öne sürdü; Kuzey Kore sorumluluğu reddederek ateş açılırsa karşılık vereceğini belirtti.

Güney Kore, 21 Eylül'de ülkeyi Kuzey Kore ile ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yapılan arama çalışması sırasında 3 subayının yaralanmasına neden olan patlamanın ardından Kuzey Kore'nin özür dilemesini talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından 21 Eylül'de DMZ'nin batı kesiminde, Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, patlama sonrası elde edilen mayın parçalarının Kuzey Kore'deki antipersonel mayın plastiğiyle uyuştuğu öne sürülerek, bu ülkenin bölgeye "kasıtlı olarak mayın yerleştirdiği" savunuldu.

Mayınların temizlenmesi için ordunun operasyon başlattığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Güney Kore ordusu, mayın patlamasında yaralanan askerler için Kuzey Kore'nin samimiyetle özür dilemesi ve Ateşkes Anlaşması'nı ihlal ederek yerleştirilen mayınları derhal temizlemesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Olay

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 21 Eylül'de DMZ'de Güney Kore askerlerinin arama çalışması sırasında meydana gelen patlamada 3 subayın yaralandığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek, askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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