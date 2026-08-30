DOA Sistemi Kayıtlı Kullanıcı Sayısı 3 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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DOA Sistemi Kayıtlı Kullanıcı Sayısı 3 Milyona Ulaştı

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Depozitosu Olan Ambalajlar sistemi mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı 3 milyona erişti.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında kullanılan mobil uygulamaya kayıtlı kişi sayısı 3 milyona ulaştı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansından edindiği bilgiye göre, DOA sisteminde 1 Temmuz'da başlatılan ulusal entegrasyon süreci devam ediyor.

Sisteme en yoğun ilgi gösteren iller arasında Antalya, İzmir ve İstanbul öne çıkıyor. Bu illerde hem iade noktalarının kullanım yoğunluğu hem de sisteme katılımı diğer illere kıyasla daha yüksek seyrediyor.

DOA sistemi kapsamındaki mobil uygulamaya kayıtlı kişi sayısı 3 milyon olurken bu kullanıcıların tamamı sistemi aktif olarak kullanıyor.

DOA sistemi kapsamında vatandaşların iade ettikleri her uygun ambalaj için kazandıkları 1 lira teşvik bedeli ise DOA Cüzdan'a aktarılıyor. Vatandaşlar bakiyelerini alışverişlerde kullanabiliyor, banka hesaplarına transfer edebiliyor, ATM'den çekebiliyor ve fatura ödemelerinde değerlendirebiliyor.

Böylece vatandaşların kazandıkları teşvik bedelini günlük yaşamlarında farklı ihtiyaçları için kullanabilmelerine imkan sağlanıyor.

DOA Cüzdan'ın kullanım imkanları geliştirilecek

Vatandaşların sisteme katılımını artırmak amacıyla finansal teşviklerin yanı sıra farklı kampanya ve uygulamalar da hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda "100 bin Ambalaj Challenge" gibi projelerle vatandaşların sisteme daha aktif katılımının desteklenmesi ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Gelecek dönemde DOA Cüzdan'ın kullanım imkanlarının geliştirilmesi, farklı teşvik ve katılım modelleriyle sistemin daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu çalışmalarla ambalaj iadesinin günlük yaşamda kolay, erişilebilir ve kalıcı bir parçası haline gelmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

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SON DAKİKA: DOA Sistemi Kayıtlı Kullanıcı Sayısı 3 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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