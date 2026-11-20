Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Berfin Göksoy Sevinçli, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, toplumsal güven ve insanların geleceğe ilişkin beklentileri üzerinde de etkili olduğunu Antalya'da düzenlenen COP31'de anlattı.

Doç. Dr. Sevinçli, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 14 Kasım'da gerçekleştirilen "İklim Krizi Karşısında Küresel Güvenliği Yeniden Tanımlamak Paneli"nde, "Güvenliğin Görünmeyen Boyutu: İklim Krizi Korkusu ve Toplumsal Güven" başlıklı sunum yaptı.

Sunumunda iklim değişikliğinin kuraklığa, aşırı hava olaylarına ve doğal afetlere yol açmasının yanı sıra insanların günlük yaşam tercihlerini ve güvenlik algısını da değiştirdiğine dikkati çeken Sevinçli, iklim krizinin yol açtığı korku ve belirsizliklerin toplumsal güven üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

İklim kaygısının insanların geleceğe yönelik güven duygusunu ve toplumdaki dayanışma ilişkilerini etkilediğini katılımcılara anlatan Sevinçli, bu kaygıların azaltılması ve iklim krizinin etkilerinin yavaşlatılmasına yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

"Belirsizlik, insanlarda iklim krizi korkusunu artırıyor"

Sevinçli, AA muhabirine, katıldığı panelde iklim krizi korkusu ile toplumsal güven arasındaki ilişkiyi ele aldığını söyledi.

İklim krizi korkusunun literatürde "eko-anksiyete" veya "iklim kaygısı" olarak adlandırıldığını belirten Sevinçli, bu durumu suç korkusuyla benzerlik taşıdığı için "iklim krizi korkusu" olarak değerlendirmeyi tercih ettiğini ifade etti.

İklim krizi korkusunun vatandaşların günlük yaşantılarındaki tercihlerini değiştirdiğini dile getiren Sevinçli, "Suç korkusu teorisinde kentsel mekandaki donatılarda kırılma, bozukluk ve döküntü durumlarında suça maruz kalma korkusu yaşayan vatandaşlar mekanı kullanmaktan çekinebiliyor. Benzer durum iklim krizi korkusunda da var. Artan hava sıcaklığı, seller ve yağış düzeninin bozulması kentlerimizdeki birer kırık pencere. Vatandaşlar gelecekte ne olacağını, sonraki yaz tatile gittiklerinde nasıl bir sıcaklıkla karşılaşacaklarını veya tatil yapacakları bölgenin selden etkilenip etkilenmeyeceğini düşünüyor. Bu belirsizlik, insanlarda iklim krizi korkusunu artırıyor." dedi.

Son 5 yılda yapılan araştırmalarda, özellikle 15-25 yaş arasındaki gençlerde iklim kaygısının daha yaygın olduğunun belirlendiğini vurgulayan Sevinçli, bu durumun gençlerin gelecek planlarını etkileyebildiğini ifade etti.

İklim krizinin gençlerin meslek seçiminden günlük yaşamlarında kullandıkları ürünlere kadar birçok tercihinde değişikliğe yol açabildiğini anlatan Sevinçli, şunları kaydetti:

"İnsanlar normalde bir ekmek alacakken sıcaklık artışından dolayı 10 ekmek alarak stoklama yoluna gidebiliyor. Bunlar iklimden dolayı insanların kaygısını tetikliyor. İklim krizi korkusu, iklim kaygısı, eko-anksiyete giderek artıyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önleyemiyoruz fakat gidişatını yavaşlatabiliriz. Vatandaşların iklim planlarına katılımını artırabilirsek kaygıları da giderek azalacaktır. Örneğin gece saat 02.00'de telefonunuza sel uyarısı alıyorsunuz. Evden hızla çıkmanız bekleniyor. Bildirimlerde evde merdivenleri kullanamayacak yaşlı yakınınızı alıp çıkmanız veya evi kaç dakikada terk etmeniz gerektiğini göremiyorsunuz. Pek çok insanın aklına telefonumu ve birikimimi alayım gibi şeyler gelebiliyor. Bu durumu dikey ve yatay olmak üzere iki boyutta ele alınan toplumsal güven üzerinden değerlendirebiliriz."

İklim krizinin yol açtığı afetlerde de toplumsal güven ve dayanışmanın belirleyici olduğunu vurgulayan Sevinçli, "Afet veya iklim değişikliğinin olumsuz etkileri karşısında ne yapılacağının bilinmemesi insanlarda kaygıyı artırıyor, paniğe yol açabiliyor. İnsanların birbirine duyduğu güvenle beraber toplumsal dayanışma hissi çok önemli." diye konuştu.

Vatandaşların iklim uyum planlarına dahil edilmesinin özellikle kamu kurumlarına duyulan güvenin artırılması açısından önemli olduğunu dile getiren Sevinçli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hazırlayacağımız tahliye ve iklim planına düşük, orta ve yüksek gelir grubundan, çeşitli eğitim seviyelerinden insanların katılımını istiyoruz. Kamu politikasının onların da fikirleri alınarak oluşturulmasını istiyoruz. Bu durumda vatandaşlar iklim krizinin olumsuz etkilerini yaşadıklarında buna karşı uyum gösterebilir veya ne yapacaklarını bilir. Son dönemde bütün dünyada iklim krizinin afetlere çok fazla neden olduğunu görüyoruz. İnsanların en büyük sorunu ne yapacaklarını bilmemeleri. Afet veya iklime bağlı olumsuzluk gerçekleştiğinde vatandaş 'Ne yapacağımı biliyorum.' diyebilmeli. Bunu dediği andan itibaren dikey ve yatay olarak toplumsal güven de artacak."