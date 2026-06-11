DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri Pera Müzesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri Pera Müzesi'nde

11.06.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pera Müzesi, 12-21 Haziran'da 19. DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), bu yıl 19'uncusu düzenlenen "DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri"ne ev sahipliği yapacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak Türkiye Panorama filmlerinden oluşan seçki, 12- 21 Haziran'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda izleyiciyle buluşacak.

Toplam 28 belgeselin izlenebileceği etkinlik, göç yollarında askıda kalan hayatlardan aile hafızasının sessiz izlerine, kadınların tanıklığından ekolojik yıkıma, kültürel mirastan adalet arayışına uzanan geniş bir anlatı alanı açıyor.

Yarın gerçekleşecek açılış programında İran'daki Yeşil Hareket'i konu alan "Ben Yerde Ölürken", uzun süreli hücre hapsindeki mahkumların hikayesine odaklanan "İçeride, Vadi Şarkı Söylüyor", Kanada'daki bir vintage mağazasını anlatan "Burcu'nun Melekleri" ve tehcirde kullanılan demir yolu hatlarının izini süren "Harabelerin Fısıltısı" adlı kısa filmler gösterilecek.

Seçkide ayrıca göç ve aidiyet temalarını işleyen "Transit", "One Homeland Two Homes", "Salman Gitmek İstiyor", "Aşk Aşk Hürriyet" ve "Çimler" adlı yapımlar ile aile hafızası, kadın hikayeleri, kültürel miras ve çevresel dönüşümleri konu alan çok sayıda belgesel yer alıyor.

Program kapsamında yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun Yusufeli Barajı nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan insanların yaşamlarını konu alan "Kuru Taşın Başı" filmi de izleyiciyle buluşacak.

Tüm gösterimlerin ücretsiz gerçekleştirileceği programda rezervasyon uygulanmayacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Pera Müzesi, 21 Haziran, İstanbul, Etkinlik, Belgesel, Kültür, Güncel, Çevre, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri Pera Müzesi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan’dan Asgari Ücret Açıklaması Babacan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Vitor Pereira’ya sürpriz talip Paraya para demeyebilir Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
Beşiktaş’tan Ruben Loftus-Cheek atağı Beşiktaş'tan Ruben Loftus-Cheek atağı
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

14:19
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray
Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
14:04
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
14:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
13:50
Arda ve Kenan listede Dünya Kupası’na damga vuracaklar
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar
13:20
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 14:31:58. #7.12#
SON DAKİKA: DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri Pera Müzesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.