Dodik’in Hapis Cezası Para Cezasına Çevrildi

Bosna Hersek Mahkemesi, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan aldığı 1 yıl hapis cezasını para cezasına çevirdi.

Bosna Hersek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Dodik'in avukatları tarafından hapis cezasının para cezasına çevrilmesi için yapılan talebin kabul edildiği bildirilerek, Temyiz Mahkemesinin onadığı 1 yıllık hapis cezasının bozulduğu aktarıldı.

"Yüksek Temsilcilik kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis cezası alan Dodik'in, her gün için 50 avro değerinde toplam 18 bin 250 avro para cezası ödeyeceği kaydedildi.

Aynı suçtan 6 yıl siyasi yasak cezasına çarptırılan ve Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu tarafından görevden alınan Dodik, bu karar için de temyize başvurdu.

Dodik'in avukatı Goran Bubic, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunun görevden alma kararına ilişkin temyize başvurduklarını, Dodik'in seçimle bu göreve geldiğini savundu.

Ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Dodik'in OHR karşıtlığı

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan OHR ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Dodik liderliğinde NSRS, Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava sürecinin ardından Bosna Hersek Mahkemesi 26 Şubat'ta kararını açıklamış ve Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Temyize taşınan dava sürecinde Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi ise 1 Ağustos'ta Dodik'e verilen cezayı onamıştı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Kurulu, 6 Ağustos'ta verdiği kararda Dodik'i oy birliğiyle görevden aldığını açıklamış, Dodik ise referanduma gideceğini duyurmuştu.