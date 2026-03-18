Dodurga'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi - Son Dakika
Dodurga'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi

Dodurga\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi
18.03.2026 13:51
Çorum'un Dodurga ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende Kaymakam Gizem Tokur, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve beraberindekiler, Dodurga Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti. Kaymakam Tokur ve Başkan Çetinkaya tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Anma etkinlikleri, Dodurga Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Murat Alıcı Ortaokulu tarafından düzenlenen programla devam etti.

Çanakkale Zaferi'ne ilişkin sunumların yapıldığı etkinlikte öğrenciler şiir okudu, oratoryo sahneledi.

Törende ayrıca, ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dodurga'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Dodurga'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi - Son Dakika
