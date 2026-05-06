Dodurga'da Hıdırellez coşkusu: Ateş yakıldı, pilav ikram edildi
Dodurga'da Hıdırellez coşkusu: Ateş yakıldı, pilav ikram edildi

06.05.2026 16:19
Çorum'un Dodurga ilçesinde Hıdırellez dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dodurga Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, nevruz ateşini yaktı.

Etkinlikte, vatandaşlara bulgur pilavı ve pişi ikram edildi.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in gelişiyle birlikte ilçe halkının aynı sofra etrafında toplandığını söyledi.

Etkinliği gelecek yıllarda da sürdürerek geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirten Çetinkaya, "Pişi ve bulgur ikramımız etrafında toplanan hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın, aynı duaya 'amin' demenin huzurunu yaşadık. Bu güzel buluşma, sadece bir ikram değil, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve güçlü dayanışma ruhumuzun en samimi yansıması oldu." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
