Dodurga'da Servis Denetimi

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Çorum'un Dodurga ilçesindeki öğrenci servis araçları denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim yarı yılının başlaması dolayısıyla yapılan denetimde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, servis araçlarını inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, öğrencilerin güvenli şekilde okul ve evlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçlarını denetlediklerini bildirdi.

Özüdoğru, denetimle servis araçlarının yeni eğitim yarı yılına hazır hale getirildiğini kaydetti.