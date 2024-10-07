Dodurga'da Yamaç Paraşütü Eğitimleri Başladı

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Çorum'un Dodurga ilçesinde turistik faaliyetlerin artırılması amacıyla yapılan yamaç paraşütü eğitimlerine başlandı.

Çorum Valiliği ve Dodurga Belediyesi, ilçenin tanıtılması, turistik faaliyetlerinin artırılması ve ilçe ekonomisinin canlandırılması amacı için bir dizi programı hayata geçirdi.

Programlar kapsamında, yamaç paraşütü sporcuları ve tutkunlarının davet edildiği Dodurga'da ayrıca yamaç paraşütü eğitimi de düzenlendi.

Eğitimlerin devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, ilçeyi tanıtmayı, ekonomiye katkı sağlamayı ve yamaç paraşütü sporu için uzmanlarca belirlenen alanlara yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kapadokya Üniversitesi Havacılık Programları Öğretim Görevlisi Tugay Kekeç ve sporcuları Dodurga'ya davet ederek eğitim uçuşları düzenlediklerini belirten Çetinkaya, "Bu uçuşlar neticesinde yamaç paraşütüne uygun bölgeleri tespit ederek, bölgeyi bu spora ve meraklılarına açmayı planlıyoruz. Bu sayede hem ilçemizin tanıtımını hem de ilçe ve kent ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah sonuçların olumlu olması durumunda bölgeye tesis yapmayı da düşünüyoruz." dedi.