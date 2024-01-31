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Dodurga Milli Eğitim Müdürlüğü, başarılı öğrenciler için Çorum'a gezi düzenledi - Son Dakika
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Dodurga Milli Eğitim Müdürlüğü, başarılı öğrenciler için Çorum'a gezi düzenledi

Dodurga Milli Eğitim Müdürlüğü, başarılı öğrenciler için Çorum\'a gezi düzenledi

Dodurga Milli Eğitim Müdürlüğü, yarı yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler için Çorum'a gezi düzenledi. Gezi kapsamında öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Okul yöneticileri ise çocuklara gezdikleri yerler hakkında bilgi aktardı.

31.01.2024 13:34
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Dodurga Milli Eğitim Müdürlüğü, yarı yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler için Çorum'a gezi düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gezi kapsamında Dodurga İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'ndan 18 öğrenci, Buhara Kültür Merkezi, Hıdırlık Camisi ve Sahabe Türbeleri ile Çorum Müzesi, Çoruminia ve Saat Kulesi gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Öğrencilerin yaşadığı çevreyi daha iyi tanıması ve sosyalleşmesi amacıyla organize edilen gezide, okul yöneticileri İbrahim Akkaya ve Zeki Amanvermez, çocuklara gezdikleri yerler hakkında bilgi aktardı.

Kaynak: AA

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