Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, vaşağı fotoğraflamak için 5-6 ay iz sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, vaşağı fotoğraflamak için 5-6 ay iz sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, vaşağı fotoğraflamak için 5-6 ay iz sürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AA'da düzenlenen söyleşide doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, doğaya ilgisinin çocuklukta başladığını ve yaban hayatı fotoğrafçılığı deneyimlerini paylaştı. Aslan, vaşağı fotoğraflamak için 5-6 ay iz sürdüğünü ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarının korunması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansında (AA) düzenlenen "Gözcü: Mustafa Aslan ile Yabanın Hikayesi" söyleşisinde, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, doğaya olan ilgisini ve yaban hayatı fotoğrafçılığına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

AAtölye'de düzenlenen programda konuşan Aslan, doğaya ilgisinin çocukluk yıllarında yaz tatillerini geçirdiği köyde başladığını, ilk fotoğraflarını ise babasının analog fotoğraf makinesiyle çektiğini anlattı.

İlkokul yıllarında okul gazetesi için inek, manda, hindi ve tavuk gibi hayvanları fotoğrafladığını belirten Aslan, zamanla bu ilgisinin yaban hayatı fotoğrafçılığına dönüştüğünü söyledi.

Doğada iz sürmenin kendisi için keyifli bir süreç olduğunu dile getiren Aslan, hayvanların pati izlerini, dışkılarını ve davranışlarını gözlemleyerek zamanla deneyim kazandığını ifade etti.

Yaban hayatı fotoğrafçılığında ekipmandan önce hayvanları tanımanın önemli olduğunu vurgulayan Aslan, "Sürekli bir imkanın olmasını beklersek bu işin sonu yok. Hiçbir şekilde bir şey yapmamaktansa eldeki imkanları değerlendirip, onu yapmaya çalışmak bence en önemli." dedi.

"Vaşak benim için ayrı bir yere sahip"

Aslan, doğada görüntülemekten en fazla keyif aldığı hayvanlardan birinin vaşak olduğunu belirterek, bu türü ilk kez fotoğraflayabilmek için 5-6 ay boyunca arazide iz sürdüğünü anlattı.

Vaşağın gizemli yapısının kendisini etkilediğini söyleyen Aslan, "Bu türü ne kadar izlersem, ne kadar keşfedersem keşfedeyim, hala bilinmeyen bazı şeylerin kalacağına inanıyorum. O yüzden vaşak benim için ayrı bir yere sahip." dedi.

Uganda'daki Queen Elizabeth Milli Parkı'nda gerçekleştirdiği çekimlerden de bahseden Aslan, bölgedeki yaban hayatı çeşitliliği dolayısıyla Türkiye'de 4-5 ayda gerçekleştirebileceği çekimleri burada bir haftada yapabildiğini aktardı.

Türkiye'nin kuş gözlemciliği açısından önemli bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Aslan, Türkiye'de 500'ün üzerinde kuş türünün kayıt altına alındığını, Avrupa ve Orta Doğu arasında geçiş noktası olmasının Türkiye'nin biyoçeşitliliğini zenginleştirdiğini söyledi.

"Gerçek hazine yaban hayvanları"

Doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine değinen Aslan, insanların yaban hayvanlarının yaşam alanlarını daralttığını ve doğaya müdahalenin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini belirtti.

Aslan, "Yaban hayvanları da bence o coğrafyanın, o toprağın birer mirası, birer hazinesi. Gerçek hazine onlar. Onları azaltmamak gerekiyor. Zincirde her hayvanın bir değeri, kıymeti var. Hiçbiri boşuna değil. Hepsi bir şekilde diğeriyle bağlantılı. O yüzden olabildiğince doğayı korumamız gerekiyor." dedi.

İnsanların yaşadıkları coğrafyadaki canlı türlerini tanımasının önemli olduğunu vurgulayan Aslan, "Öncelikle tanımak gerekiyor ki bir empati besleyebilelim. Empati beslediğimiz şeylere karşı sorumluluk hissedebiliriz diye düşünüyorum. Empati hissedebilmek için, onları anlayabilmek için de tanımak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Mustafa AslanKültür SanatHayvanlarGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:41
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:09:55. #7.13#
SON DAKİKA: Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, vaşağı fotoğraflamak için 5-6 ay iz sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei