Doğa Koleji Ara Tatile Girdi

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Doğa Koleji, öğrencilerin yoğun geçen 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci çeyreğini tamamlayarak, ara tatile çıktığını açıkladı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayıp 15 Kasım'a kadar devam edecek ara tatil, öğrencilerin okul temposundan uzaklaşıp yenilenmeleri ve aileleriyle zaman geçirmeleri için fırsat sunuyor.

18 Kasım'da derslere başlayacak öğrencilerin dinlenmiş, motive olmuş ve hazır bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri hedefleniyor.

Bu dönemde, Doğa Koleji Rehberlik Bölümü tarafından her yaş grubuna özel hazırlanan tavsiyeler, çocukların gelişimlerine destek olacak etkinlikler hazırlandı.

Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın, 3-10 yaş aralığındaki öğrenciler için doğa yürüyüşlerinden sanat etkinliklerine, bilim deneylerinden ailece oyun akşamlarına kadar pek çok öneri sunuyor.

Etkinlikler, çocukların hem ruhsal hem de zihinsel olarak güçlenmelerine katkıda bulunurken, keşfetme ve öğrenme duygularını da destekliyor.

Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan ise 11-13 yaş grubu için farklı hobiler edinme, müze gezileri ve projeler yapma gibi aktiviteler öneriyor. Aktiviteler, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine ve öz güvenlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Ernur Erian da 14-17 yaş grubu gençler için sorumluluk almayı teşvik eden gönüllülük faaliyetleri ve kariyer planlama sohbetleri gibi etkinliklerle onların sosyal farkındalıklarını ve gelecek vizyonlarını geliştirmelerini öneriyor.

"Uyku, beslenme ve ekran sürelerinin düzenli tutulması gerekiyor"

Ara tatilin, öğrencilerin günlük rutinlerinden tamamen uzaklaşmadan dinlenebilmeleri için bir fırsat sunduğunu belirten Doğa Koleji Rehberlik Bölümü, özellikle uyku, beslenme ve ekran sürelerinin düzenli tutulması gerektiğini vurguluyor.

Tatil süresince öğrencilerin uyku ve yemek düzenlerinin korunması, tatil sonrasında okula adaptasyonlarını kolaylaştırıyor. Ayrıca, ekran süresinin sınırlandırılması, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak adına önemli bir adım olarak öneriliyor.

Rehberlik Bölümü, ara tatilin aynı zamanda aile bağlarını güçlendirmek için önemli bir dönem olduğuna dikkati çekiyor.

Ailece yapılacak aktiviteler, çocukların aidiyet duygularını pekiştirirken onların güven duygularını da artırıyor.

Yemek hazırlığı gibi sorumluluk verici görevler, çocukların öz güvenini desteklerken, ailece sohbet etmek ve oyun oynamak da çocuklarla etkili bir iletişim kurmanın yolunu açıyor.

Bölüm, öğrencilerin enerjilerini sağlıklı bir şekilde harcamalarının önemine de vurgu yapıyor.

Tatil boyunca açık hava aktiviteleri ve hareketli oyunlar, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda onların ruhsal olarak da yenilenmelerine yardımcı oluyor.

Ara tatil, çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri için arkadaşları ve aile büyükleriyle vakit geçirmeleri açısından da büyük bir fırsat sunuyor.

Gönüllü faaliyetler, özellikle büyük yaş grubundaki çocukların toplumsal farkındalık kazanmalarını sağlarken, daha küçük yaş gruplarındaki çocuklar için akran buluşmaları sosyalleşmelerine destek oluyor.