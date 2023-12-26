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Doğadan Metropole Sergisi Başakşehir'de

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Doğadan Metropole' sergisi, doğa ve şehir manzaralarını konu alan özel tekniklerle oluşturulmuş resimleri sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide 17 sanatçıya ait 42 eser yer alıyor ve 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir.

Doğadan Metropole Sergisi Başakşehir\'de
26.12.2023 - 18:01,
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İzleyicilere doğanın ve şehirlerin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan "Doğadan Metropole" sergisinde özel tekniklerle oluşturulmuş manzara resimlerin yanı sıra hem gerçekçi yansımalar hem de soyut eserler, 29 Şubat'a kadar sanatseverleri bekliyor.

Küratörlüğünü Şükran Aydın'ın üstlendiği, Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Sanat'taki sergide, 17 sanatçıya ait 42 eser yer alıyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Aydın, Şehir Sanat Galeri'yi 2022'de hayata geçirdiklerini belirterek, "Türk Resminin Panoraması isimli sergiyle açılışımızı yapmıştık, Doğadan Metropole'yi de sezonun ikinci sergisi olarak hazırladık." dedi.

Aydın, serginin temasının Başakşehir'e uygun bir başlık olduğuna değinerek, "İlçemiz kuruluş itibarıyla İstanbul'daki yeni dönüşüme uğramış ilçelerden biri. İlçenin bu dönüşümüne şahit olan tüm vatandaşlarımızın ilgisini çekeceğini düşünerek böyle bir konu seçtik." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in gençleriyle resim sanatının değerli temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçladığını aktaran Şükran Aydın, şunları kaydetti:

"Keyifli bir hikayeyle devam etti süreç, Türk resim sanatında çok önemli görülen pek çok ismi bir araya getirmiş olduk. Sergide soyuttan hiper gerçekçiliğe farklı tarz ve üslupta eserler yer alıyor. İstanbul gibi büyük bir metropolde sanat ortamlarının merkezden dağıldığına çeşitlendiğine şahitlik ediyoruz. Biz de Başakşehir'in kültür hayatına katkı sunmasını önemsiyoruz. Buraya gelen usta ressamlar da Başakşehir'de olmaktan duydukları heyecanı paylaşıyorlar. Sayısız gencimiz bu eserlerle buluşup, buradan ilham alacaklar. Doğayı ve dönüşümünü resimlerin diliyle hissetmiş olacaklar."

Aydın, galerinin gelecek dönemde de büyük sergilere ev sahipliği yapacağına işaret ederek, semtin sanatseverlerinden çok ilgili bir takipçi kitlesi oluşmaya başladığını belirtti.

Sergide sanatçı Aydın Ayan, Bayram Gümüş, Ekrem Kahraman, Evren Karayel Gökkaya, İsmail Tetikçi, Kadir Ablak, Mahmut Celayir, Muhsin Kut, Mustafa Pilevneli, Mustafa Sekban, Selahattin Kara, Turan Erol, Veysel Günay, Yalçın Gökçebağ, Burcu Pehlivan, Zahit Büyükişleyen ve Mustafa Orkun Müftüoğlu'nun eserleri bulunuyor.

Kaynak: AA
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