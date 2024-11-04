Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da doğal gaz patlaması sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı; bina yıkılacak.

04.11.2024 12:44
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ÇORUM Valisi Ali Çalgan, 1 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bölgede incelemede bulundu. Ali Çalgan, "İçeride patlayan kolonlar olduğunu tespit ettiler. Dolayısıyla bu binanın güçlendirmeyle ayakta durması zor. Bu bina kaldırılacak" dedi.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde 5 katlı binada meydana gelen, 1 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları bugün de sürdü. Vali Ali Çalgan, bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı, mahalleliyle görüştü. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Çalgan, "Büyük bir patlama oldu. Sizler de görüyorsunuz. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kurumlarımız ilk andan itibaren yoğun bir şekilde çalışıyor. 15 bina ve birçok bağımsız ünitede zarar var. Patlamanın meydana geldiği binayla ilgili ağır hasarlı olarak rapor düzenlenecek. Çünkü içeride bizim göremediğimiz yerlere giden arkadaşlarımız, içeride patlayan kolonlar olduğunu tespit ettiler. Dolayısıyla bu binanın güçlendirmeyle ayakta durması zor görünüyor. Bugün yarın onun kararını vereceğiz. Bu bina kaldırılacak" dedi.

Soruşturma ile ilgili açıklama yapan Vali Ali Çalgan, "Adli makamlarda yürüyen kısmını çok bilmiyoruz ama emniyetimizin yaptığı tespitlere göre, doğal gaz kaynaklı bir patlama. Başka bir boyutu gözükmüyor. Müsaade edildiği kadarıyla bu enkazı en azından yoldaki emniyet tedbirlerini alarak, hemen belediyemiz kaldıracak. Belli bir mesafeden yaklaşımı engelleyeceğiz. Çünkü Allah korusun yıkılma riski var. Bu konudaki tedbirlerimizi almış durumdayız" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİ BİNANIN YIKILACAĞI DOĞRULTUSUNDA'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise "Görüldüğü gibi tüm kamu kurumlarımız ve belediyemiz görevlerinin başında, dünkü felaketin izlerini silmek için gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz bir can kaybımız vardı ve 33 de yaralımız oldu. Tüm yaralılarımız hastanelerden taburcu edildi. Buna şükrediyoruz. Ölen kardeşimize de Allah'tan rahmet kederli ailesine de başsağlığı diliyoruz. Patlama 15 binada büyüklü küçüklü etkili oldu. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Binayla da ilgili incelemeler yapıldı. Kolanlarda ağır hasar var. Ama rapor henüz neticelendirilmedi. Beklenti yıkılacağı doğrultusunda" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ali Çalgan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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