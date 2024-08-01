Doğal Gaza Yapılan Zam Konut Fiyatlarını Yüzde 24.4 Etkiledi - Son Dakika
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Doğal Gaza Yapılan Zam Konut Fiyatlarını Yüzde 24.4 Etkiledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaza yapılan zamla ilgili yaptığı açıklamada, gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisinin yüzde 24.4 olduğunu belirtti. BOTAŞ tarafından yapılan zamla birlikte doğal gaz fiyatları nihai olarak ortalama yüzde 24.4 oranında artmıştır.

01.08.2024 14:18
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(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaza yapılan zamla ilgili "Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24.4 düzeyindedir" açıklamasını yaptı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), dün akşam yaptığı açıklamada, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatına ise yüzde 33,1 oranında zam yapıldığını duyurmuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da doğal gaza zammına ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. EPDK'nın açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır. Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir.

Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır.

Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında artmıştır. Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 TL'den 15,2 TL'ye çıkmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doğal Gaza Yapılan Zam Konut Fiyatlarını Yüzde 24.4 Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğal Gaza Yapılan Zam Konut Fiyatlarını Yüzde 24.4 Etkiledi - Son Dakika
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