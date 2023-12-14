Doğalgaz Patlamasında Ev Sahipleri Yaralandı

1) DOĞALGAZ PATLAMASINDA EV SAHİPLERİ YARALANDI

BURDUR'da bir evde doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada ev sahibi çift yaralandı.

Dün saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 21001 sokakta Mustafa N.'ye ait tek katlı müstakil evden patlama sesi duyuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. El ve kollarında ikinci derece yanıklar oluşan ev sahibi Mustafa N. (73) ve eşi Gülsüm N. (70) ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "Doğalgaz sızıntısı olmuş oda içerisine. Menfezler yeteri kadar gazı çekmemiş ve doğalgaz dedektörü de yoktu bina içerisinde. Bu da ciddi bir patlamaya neden olmuş. Doğalgaz kullandığımız evlerde mutlaka menfezleri iptal etmeyelim ve doğalgaz dedektörlerinin faal olarak çalıştığından emin olalım. Çünkü bu dedektörler doğalgaz kaçağı olduğu zaman direkt ana vanadan doğalgazı kapatıyor. Dedektörler çalışmasa bile menfezlerden bu gaz tahliye oluyor. Ama kış ayındayız. Vatandaşlarımız bu doğalgaz tahliye menfezlerini gazete kağıdı ve diğer materyaller ile kapatıyor. Bu durum normalde patlama ihtimali çok düşük olan doğalgazın patlama ihtimalini yükseltiyor" dedi.