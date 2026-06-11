Doğan Bekin'den Trump'a Tepki - Son Dakika
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Doğan Bekin'den Trump'a Tepki

11.06.2026 16:47
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Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Bekin, Trump'ın İran politikalarını kınadı, 'kolonyal hamle' dedi.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıs Doğan Bekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik politikalarına tepki gösterdi. Bekin, "Trump'ın 'öz savunma' safsatasıyla İran'a yeniden saldırı başlatması, bağımsız ve egemen bir ülke olan İran'ın kaynaklarına el koymaya yönelik kolonyal anlayışlı hamleden öteye gidemez" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi Bekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 14 Haziran vurgusu yaparak 'doğum günü hediyem olarak tüm dünya için barış istiyorum' söyleminden bir saat sonra aynı Trump; ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurarak, 'İran'ı ağır şekilde bombaladık ve tüm altyapılarını yok ettik' ifadesiyle içinde bulunduğu çelişkilerle dolu dünyasına bir dediği bir dediğini tutmayan halet-i ruhiyesiyle patolojik durumunu ortaya koymaktadır."

"KOLONYAL ANLAYIŞLI HAMLEDEN ÖTEYE GİDEMEZ"

Trump'ın yaptığı son açıklamada; ABD'nin Hürmüz'den geceleri gizlice 22 gemi taşıdığını ve İran'dan 'milyonlarca varil petrol' aldığını iddia etmesi son derece vahim bir durumdur. Trump'ın Venezuela'da benzer yollarla petrole el koyması da bunun önemli göstergesi niteliğindedir. Trump, 'İran'ın dünyanın güvenliği için en büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor' cümlesinden hareketle, 'öz savunma' safsatasıyla İran'a yeniden saldırı başlatması bağımsız ve egemen bir ülke olan İran'ın kaynaklarına el koymaya yönelik kolonyal anlayışlı hamleden öteye gidemez.

"İRAN'A KARŞI KAYIPLARINI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

Bu arada İran'a yönelik sözde 'öz savunma' saldırısıyla Trump; dayatmacı anlayışla, İran'a tek taraflı olarak kendisinin belirlediği şartlardaki anlaşmayı dayatmaya çalışması Amerika'da yaşanmakta olan yüksek enflasyon, iç kaygılar ve Kasım ayında yapılacak olan kısmi seçimlerden kaynaklanmakta olup, bu yolla İran'a karşı zafer kazandığını ilan ederek İran'a karşı kayıplarını örtbas etmeye çalışmaktadır. Hatırlanacağı üzere, Joe Kent, İran'ın ABD'yi yendiğini kabul etmiş ve Trump'a bu zorlu süreçten sıyrılabilmesi amacıyla İran'a karşı zafer ilan edip ABD askerlerinin daha fazla aşağılanmamaları için geri çekmesini tavsiye etmişti.

"ENFLASYONU SEVİYORUM DEMESİ İKİRCİKLİ POLİTİKASINI ORTAYA KOYMAKTADIR"

Ayrıca, Trump göreve geldiğinde enflasyonu düşüreceğini söylemişti. Oysa ki Biden görevi bıraktığında enflasyon oranı yüzde 2,9 düzeyinde iken, şimdi ise 4.2 düzeyindedir. Nitekim Trump'ın son basın açıklamasında gazetecinin açıklanan enflasyonun yüksekliğini vurgulayarak 'Sayın Başkan, bu sabah açıklanan son enflasyon rakamıyla ilgili endişeli misiniz?' sorusu üzerine Trump 'Hayır, bayılıyorum ona. Enflasyonu seviyorum' demesi ikircikli politikasını ortaya koymaktadır. Şu bir gerçektir ki İran'daki beklentilerin boşa çıkması hiç şüphesiz Amerika'daki enflasyonun yükselişini beraberinde getirmiş oldu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doğan Bekin'den Trump'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Bilen Haydaroğlu Hasan Bilen Haydaroğlu:
    vay efendim teknoloji çağında yaşayıp hala yapılan bu hataları görmek ne yazık değil mi! 0 0 Yanıtla
  • Hasan Exlaqsiz Hasan Exlaqsiz:
    bıktım artık bu tür açıklamalardan Trump gibi insanlar yüzünden dünya her gün daha kötüye gidiyor. 0 0 Yanıtla
  • Esra Can Aydın Esra Can Aydın:
    ya bu trump işi nasıl bu kadar basit ya bi gün barış istiyo bi gün saldırı yapıyo ne bilelim abi hangi trump bizim karşımızda yani bu adam ciddiyetsiz mi yoksa birileri arkasında mı var bunu hiç anlayamıyorum 0 0 Yanıtla
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