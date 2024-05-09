Doğanın Şifası Karahindiba - Son Dakika
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Doğanın Şifası Karahindiba

Doğanın Şifası Karahindiba

Karahindiba bitkisinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri gün geçtikçe daha fazla araştırılıp ve ilgi çekerken, doğada neredeyse her yerde bulunabilen şifalı bitkinin faydaları saymakla bitmiyor.

09.05.2024 19:14
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Doğanın şifa "Karahandiba"

-Neredeyse yetişmediği yer yok, saymakla bitmeyen faydalarını ise bilen yok

SİVAS - Karahindiba bitkisinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri gün geçtikçe daha fazla araştırılıp ve ilgi çekerken, doğada neredeyse her yerde bulunabilen şifalı bitkinin faydaları saymakla bitmiyor.

İnsan sağlığına büyük ölçüde faydası bulunan mucizevi Karahindiba bitkisi potasyum ve çeşitli vitaminler içeriyor. İçinde bulundurduğu A ve C vitaminleri, insan sağlığında önemli bir rol alıyor. Bununla birlikte, kalsiyum açısından da zengin olan karahindiba, kemik sağlığını destekleyip vücudun ihtiyaç duyduğu mineral desteğini sağlıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünden Doç. Dr. Esra Uçar Sözmen Karahindiba bitkisinin oldukça tanınan bir bitki olduğunu belirterek, "Karahindiba bitkisinin 51 türü vardır. Bu 51 türden 16'sı Türkiye'de endemik bitkidir. Karahindiba 'halk ilacı' olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Faydaları saymakla bitmez" dedi.

"Saplarında bulunan öz sütleri halk ilacı olarak tüketiliyor"

Karahindiba bitkisinin arsız ve çevrede oldukça yayılış gösterdiğini belirten Sözmen; "Bu bitkiyi her tarafta görebiliriz. Hatta top, küme şekilde tohumlarını da görebiliriz. Karahindiba bitkisinin 51 türü vardır. Bu 51 türden 16'sı Türkiye'de endemik bitkidir. Karahindiba 'halk ilacı' olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Çiçekleri, sapları, kökleri farklı amaçlarla kullanılır. Kökleri kurutularak acı hindiba kahvesi olarak tüketilebiliyor. Saplarında bulunan öz sütleri yine halk ilacı olarak tüketilebiliyor. Saplarında bulunan öz sütü cilt hastalıklarına, böbrek taşına hatta gut hastalığına dahi iyi geldiği söyleniyor. Tabi ki bu tarz şeylerin daha çok araştırılması ve belirli bir veri bankası oluşturulması gerekiyor. Bunlar içinde bizler bitkileri topluyoruz. Değerlendiriyoruz ve değerlerine bakıyoruz. Bu araştırmaları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma merkezinde yürütüyoruz. Burada tıbbi aromatik bitkiler laboratuvarımız var. Laboratuvar içerisinde bulunan farklı cihazlarımız sayesinde her türlü analizi yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Doğa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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