Doğankent'e Yeni Projeler

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Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Belde Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Akdemir, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir ayrım yapmadan çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hazırladıkları ve hayata geçirdikleri birçok proje olduğunu belirten Akdemir, "Ayrıca İstanbul'dan arkadaşlarımızı davet ettik. Onlar burada bazı proje çalışmaları yapacak ve onların filmlerini çekecek. Yozgat'ımızın, Sorgun'umuzun, beldemizin tanıtımı açısından bu çekimler çok faydalı olacak." dedi.

Kendisinin gurbetçi bir belediye başkanı olduğunu ve yurt dışında çalışan iş insanlarıyla çok iyi ilişkileri bulunduğunu anlatan Akdemir, "Doğankent'in yaşanabilir bir belde olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bizim en önemli sorunlarımızdan birisi içme suyu sorunuydu. İçme suyu hatlarımızı yeniden yaptık. 6-7 çeşmemizin hattını yenileyerek kasabamıza kazandırdık." diye konuştu.