Doğanşehir'de Aşure Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğanşehir'de Aşure Etkinliği

Doğanşehir\'de Aşure Etkinliği
03.07.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşehir'de muhtarlar, muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliği düzenledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla bazı mahallelerin muhtarları geleneksel aşure etkinliği düzenledi.

İlçeye bağlı Çömlekoba, Şatıroba, Güroba, Çığlık, Polatdere, Kelhalil ve Eskiköy mahalle muhtarlarının öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, ilçe protokolü ile vatandaşları bir araya getirdi.

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın ön plana çıktığı programa katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, muharrem ayının ve aşure geleneğinin toplumsal bağları güçlendiren önemine vurgu yapan birer konuşma yaptı.

Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan tarafından yapılan duanın ardından kazanların açıldığı etkinlikte, misafirlere aşure ikram edilerek muharrem ayının bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ergül Günaydın, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Milletvekili, Muharrem Ayı, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğanşehir'de Aşure Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak Sağanak yağış için tarih verildi Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak! Sağanak yağış için tarih verildi
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı
Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro’luk transfer Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer

15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:50
Çankaya Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
14:32
CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni gözaltına alındı Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
13:35
Komedyen Deniz Göktaş’ın Emniyet ifadesi Tutuklama talebiyle sevk edildi
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
12:39
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 15:48:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Doğanşehir'de Aşure Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.