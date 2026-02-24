Doğanşehir\'de Çiğdem Çiçekleri Açtı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri açtı.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla ilçede genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.
Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntü oluşturdu.
