Doğanşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Doğanşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Doğanşehir\'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

04.11.2024 11:47
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.F. idaresindeki 44 AGU 190 plakalı araç, Malatya- Adıyaman kara yolu Savaklı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta yolcu konusunda bulunan E.S. yaralandı.

Yaralı ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğanşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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