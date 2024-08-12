Doğanşehir ilçesinde depremden etkilenen köy evlerinin inşası devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depre?mlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, köy evlerinin inşası devam ediyor.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan 4 bin 107 hak sahibi için konutların yapımı sürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, "1'inci kurada kırsaldaki depremzede vatandaşlarımıza teslim ettiğimiz konutların ardından bu ay içinde 2'nci kurayla yine konut teslimi yapacağız. Konutlarımızın yapımını yakından takip ediyor, teslimatının sağlaması için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.