Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, muhtarlarla bir araya geldi

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Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm birimlerle, muhtarlarla Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmek için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "24 saat esasına göre tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya hazırız. Vatandaşlarımıza şeffaf ve hızlı bir şekilde hizmet ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Hem tanışma hem de yeni dönemin yol haritası üzerine istişareler yapılması planlanan toplantıda, muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Tunç da katıldı.