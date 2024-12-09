Doğaseverler Yaban Hayatına Destek İçin Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğaseverler Yaban Hayatına Destek İçin Yürüdü

Doğaseverler Yaban Hayatına Destek İçin Yürüdü

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir grup doğasever, yaban hayata destek olmak için karlı arazide yürüyerek 10 balya ot ve 30 kilo buğday bıraktı.

09.12.2024 11:06  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'un Oltu ilçesinde doğaseverler, yaban hayata destek için karlı arazide yürüdü. Grup, yanlarında taşıdıkları 10 balya otla 30 kilo buğdayı araziye bıraktı.

Oltu ilçesinde her hafta sonu doğa yürüyüşüne çıkan grup, dün yaban hayatına destek için dağları aştı. Oltu Yaban Hayatı Koruma Sahası Damlıca mevkisinde 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yapan grup, yanlarında getirdikleri 10 balya otla 30 kilo yemi araziye bıraktı. Yürüyüş grubundan Mustafa Yıldırım, bu hafta yem bulmakta zorlanan yaban hayata destek için yola çıktıklarını söyledi.

Oltu Milli Parklar Şubesi'nin desteğiyle bu haftaki yürüyüşlerinde araziye ot ve buğday bıraktıklarını ifade eden doğaseverlerden Kaan Yavuz, yaban hayatın yoğun olduğu noktaları yemlediklerini kaydetti.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erzurum, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğaseverler Yaban Hayatına Destek İçin Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 4 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 4 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
16:25 Doğu Perinçek’in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı
16:08 Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii’nde bugün namaz kılınıyor Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor
15:53 Suriye Milli Ordusu Münbiç’te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı
15:50 Okan Buruk’tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
15:38 Arda Turan, Eyüpspor’a tarihinde bir ilki yaşattı Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
15:33 Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ’Esad’ desteği: Başarı hepimize ait Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 11:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: Doğaseverler Yaban Hayatına Destek İçin Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.