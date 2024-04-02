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Doğaya yerleştirilen fotokapana birçok yaban hayvanı takıldı - Son Dakika
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Doğaya yerleştirilen fotokapana birçok yaban hayvanı takıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen fotokapana, ayı, domuz, geyik ve kurt gibi birçok yaban hayvanı takıldı. Fotokapanlar her gün farklı görüntüler kaydederek yaban hayatının korunması ve izlenmesine katkı sağlıyor.

02.04.2024 12:02  Güncelleme: 12:10
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Birçok yaban hayvanı fotokapana takıldı

ANKARA - Ayı, domuz, geyik ve kurt gibi birçok yaban hayvanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Domuz sürüsü, su samuru, geyik, bozayı, kurt ve ceylanlar fotokapana yansıdı. DKMP, o anlar için sosyal medya hesabında, "Biz bu görüntülere zenginlik diyoruz. Eşsiz yurdumuzun yaban hayatı zenginlikleri" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Doğaya yerleştirilen fotokapana birçok yaban hayvanı takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğaya yerleştirilen fotokapana birçok yaban hayvanı takıldı - Son Dakika
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