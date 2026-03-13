Doğdukları Hastanede Şifa Dağıtıyorlar

(İZMİR) - İzmir'de 118 yıldır hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi bu güne kadar binlerce bebeğin doğumuna tanıklık etti. Üç farklı kuşaktan Ural Hamurcu, Yasemin Şen, Ekin Başak Bozdağlı ve İrem Ayçetin'in yolları, doğdukları hastane ile yıllar sonra yeniden kesişti. Eşrefpaşa Hastanesinde doktor, diş hekimi, hemşire ve eczacı olarak görev alan dört ismin ortak noktası ise sadece aynı hastanede doğup aynı çatı altında görev yapmak değil, mesleklerine duydukları sevgi ve insanları iyileştirmenin yaşattığı gurur oldu.

Türkiye'nin ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, 118 yıldır kentte şifa dağıtıyor. Yüz binlerce bebeğin dünyaya geldiği hastane, kalpleri ısıtan anlamlı tesadüflere de sahne oluyor. Yıllar önce Eşrefpaşa Hastanesi'nde doğan Ural Hamurcu, Yasemin Şen, Ekin Başak Bozdağlı ve İrem Ayçetin, doğdukları hastanede birer sağlık emekçisi olarak canla başla çalışıyor. Köklü bir hastanede doğmanın ve yıllar sonra aynı hastanede görev almanın gurur verici olduğunu belirten sağlık emekçileri, İzmirlilere şifa dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Hastanede doğan üç farklı jenerasyondan sağlıkçıyla birlikte çalışıyoruz"

8 Nisan 1972'de Eşrefpaşa Hastanesi'nde doğan üroloji uzmanı Dr. Ural Hamurcu, "Şu an yoğun bakım servisi olarak kullanılan alan, ben doğduğum zaman kadın doğum bölümüymüş. 2004 yılından beri doğduğum hastanede üroloji uzmanı olarak görev alıyorum. Eşrefpaşa Hastanesi çocukluğumda muayene olduğum bir hastaneydi. Burada çalışmaya başladığım dönemlerde beni çocukken muayene eden hekimlerle kısa bir süre birlikte hekimlik yapma fırsatını da buldum. Ben doğduğumda bile burası İzmir'in en eski hastanesiydi. Şu anda bu hastanede doğan üç farklı jenerasyondan sağlıkçıyla birlikte çalışıyoruz. Keyifli bir çalışma ortamımız var" diyerek tüm hekim ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

"Doğduktan 21 yıl sonra aynı hastanede göreve başladım"

30 Haziran 1985'te Eşrefpaşa Hastanesi'nde doğan ameliyathane hemşiresi Yasemin Şen, "Doğduktan 21 yıl sonra aynı hastanede ameliyathane hemşiresi olarak göreve başladım. Eşrefpaşa Hastanesi çok aşina olduğum bir hastaneydi ve burada çalıştığım için çok mutluyum" diye konuştu. Şen, sağlıkta şiddetin son bulduğu bir Tıp Bayramı dileyerek tıp camiasının bayramını kutladı.

"Doğumuma şahit olan insanlarla çalışmak çok güzel"

Diş hekimi Ekin Başak Bozdağlı, 12 Eylül 1996 tarihinde Eşrefpaşa Hastanesi'nde doğdu. 2023 yılından beri hastanede görev alan Bozdağlı, "Mesleğimden çok memnunum. Doğumumda yer alan doktor ve hemşirelerle birlikte görev yapmak gerçekten gurur verici. Bu işimi daha çok sevmemi sağlıyor ve işe severek geliyorum. Ben küçüklüğümde de hasta olduğumda hep Eşrefpaşa Hastanesi'ne geliyordum. Hem doğumuma şahit olan hem de küçüklüğümü bilen insanlarla çalışmak çok güzel" dedi.

"Çok ilginç ve gurur verici"

Eşrefpaşa Hastanesi'nde eczacı olarak görev alan İrem Ayçetin, "14 Mayıs 1997 tarihinde Eşrefpaşa Hastanesi'nde doğdum. Doğduğum hastanede eczacı olarak görev almak ve bir zamanlar doğumuma şahitlik etmiş insanlarla aynı ortamda çalışmak çok ilginç ve gurur verici. Bana, 'senin doğumuna şahit olduk, o ameliyathanede çalışıyorduk' diyorlar. Sağlık alanında hizmet edebilmek çok güzel. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.