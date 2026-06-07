Doğu Afrika'nın En Yüksek Binası Addis Ababa'da

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan ve Doğu Afrika'nın en yüksek binası olduğu belirtilen gökdelen, görenlerin dikkatini çekiyor.

209 metre yüksekliği ve 53 katıyla Doğu Afrika'nın en yüksek binası olarak gösterilen gökdelen, Etiyopya'nın en büyük kamu bankasının (Commercial Bank of Ethiopia) genel müdürlük binası olarak hizmet veriyor.

Ofis alanları ve ticari bölümleriyle öne çıkan yapı, Addis Ababa'nın finans ve iş merkezlerinden biri olarak göze çarpıyor.

Son yıllarda metro hattı, yeni yollar, konut projeleri ve iş merkezleriyle hızlı dönüşüm yaşayan Addis Ababa'da modern yapılar, kent merkezinde daha görünür hale geliyor.

Başkentin birçok noktasından görülebilen gökdelen, Addis Ababa'nın dikkati çeken yapıları arasında yer alıyor.

Kentin yüksek kesimlerinden bakıldığında yapının, çevresindeki yoğun şehir dokusundan belirgin şekilde ayrıldığı görülüyor.

Afrika Birliği ve çok sayıda uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan kentte yükselen modern yapılar, Addis Ababa'nın bölgesel ticaret, diplomasi ve finans alanındaki önemini de yansıtıyor.

Kent sakinleri ve ziyaretçiler, gökdeleni Addis Ababa'nın gelişen şehir yapısının sembollerinden biri olarak değerlendiriyor.

Etiyopya yönetimi, altyapı, ulaşım ve finans alanındaki yatırımlarla başkent Addis Ababa'yı Doğu Afrika'nın önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.