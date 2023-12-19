 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KDC'deki seçimler için EAC gözlemci heyeti göndermeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

KDC'deki seçimler için EAC gözlemci heyeti göndermeyecek

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için gözlemci heyeti göndermeme kararı aldı. EAC'nin izin talebi KDC hükümeti tarafından onaylanmadığı için gözlemci heyeti görev yapamayacak. Avrupa Birliği (AB) de teknik kısıtlamalar nedeniyle seçimlere gözlemci göndermeyeceğini açıklamıştı. KDC'deki seçimler, ülkedeki çatışmaların arttığı bir döneme denk geliyor.

KDC\'deki seçimler için EAC gözlemci heyeti göndermeyecek
19.12.2023 - 18:15,
Abone Ol

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için gözlemci heyeti göndermeyeceğini duyurdu.

EAC'den yapılan yazılı açıklamada, gözlemci heyeti görev için hazır olmasına rağmen izin talebinin KDC hükümeti tarafından onaylanmadığı belirtildi.

Açıklamada, KDC'deki seçimleri takip için gözlemci heyeti gönderilmeyeceği ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB), KDC'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için teknik kısıtlamalar nedeniyle gözlemci görevlendirmeyeceğini açıklamıştı.

KDC'nin doğusunda isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların şiddeti artarken, ülke yarın cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde, aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, eski Katanga Eyalet Valisi ve iş insanı Moise Katumbi, 2018 seçimlerinde de aday olan Martin Fayulu, Nobel Barış Ödüllü Dr. Denis Mukwege ve tek kadın aday Marie Josee Ifoku Mputa'nın da olduğu 20 aday yarışacak.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesinde 44 milyon seçmen, yarın cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yanı sıra yerel meclis üyeleri için de oy kullanacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Milletvekili, Afrika, Kongo, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'deki seçimler için EAC gözlemci heyeti göndermeyecek - Son Dakika


18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail 'Gazze'de yeni bir insani araya hazırız' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi

Son Dakika
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 18:37:14. #1.13#
SON DAKİKA: KDC'deki seçimler için EAC gözlemci heyeti göndermeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement