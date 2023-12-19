KDC\'deki seçimler için EAC gözlemci heyeti göndermeyecek

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için gözlemci heyeti göndermeyeceğini duyurdu.

EAC'den yapılan yazılı açıklamada, gözlemci heyeti görev için hazır olmasına rağmen izin talebinin KDC hükümeti tarafından onaylanmadığı belirtildi.

Açıklamada, KDC'deki seçimleri takip için gözlemci heyeti gönderilmeyeceği ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB), KDC'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için teknik kısıtlamalar nedeniyle gözlemci görevlendirmeyeceğini açıklamıştı.

KDC'nin doğusunda isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların şiddeti artarken, ülke yarın cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde, aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, eski Katanga Eyalet Valisi ve iş insanı Moise Katumbi, 2018 seçimlerinde de aday olan Martin Fayulu, Nobel Barış Ödüllü Dr. Denis Mukwege ve tek kadın aday Marie Josee Ifoku Mputa'nın da olduğu 20 aday yarışacak.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesinde 44 milyon seçmen, yarın cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yanı sıra yerel meclis üyeleri için de oy kullanacak.