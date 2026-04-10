Doğu Anadolu\'da Kar Etkili Oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu; yollar kapandı, temizlik çalışmaları sürüyor.

Erzurum'da gün içinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Karla birlikte kent nisan ayında yeniden beyaza büründü.

Ekipler, sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmasına devam ediyor. Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars

Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle merkeze bağlı Akdere köyü yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar araçlarına zincir takarak ilerledi.

İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Ardahan, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Kars, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 22:23:46. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.