Doğu Anadolu'da Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Seçim Heyecanı

Doğu Anadolu\'da Seçim Heyecanı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Van'da saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı. Görevlilerin oy pusulası ile zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler oy kullanmaya başladı. Hakkari'de de 195 bin 582 seçmen 662 sandıkta oy kullanmaya başladı. Muşlular sabah erken saatlerde okullara giderek isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanmaya başladı. Kentte 248 bin 349 seçmen 981 sandıkta oy kullanıyor. Bitlis'te vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak belediye başkanını ve diğer yerel yöneticileri belirlemek için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Sandık başkanları ve görevlilerince hazırlıkların tamamlanmasının ardından seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.

31.03.2024 08:47  Güncelleme: 08:49
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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına gitti.

Van'da saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı.

Görevlilerin oy pusulası ile zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler oy kullanmaya başladı.

Kentte 712 bin 235 seçmen, 2 bin 462 sandıkta oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Hakkari

Hakkari'de de 195 bin 582 seçmen 662 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Okullardaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından kent sakinleri, isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Muş

Muşlular sabah erken saatlerde okullara giderek isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Kentte 248 bin 349 seçmen 981 sandıkta oy kullanıyor.

Bitlis

???????Bitlis'te vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak belediye başkanını ve diğer yerel yöneticileri belirlemek için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.

Sandık başkanları ve görevlilerince hazırlıkların tamamlanmasının ardından seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.

Kaynak: AA

Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Seçim Heyecanı - Son Dakika

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