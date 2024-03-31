Doğu Anadolu\'da Seçim Heyecanı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına gitti.
Van'da saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı.
Görevlilerin oy pusulası ile zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler oy kullanmaya başladı.
Kentte 712 bin 235 seçmen, 2 bin 462 sandıkta oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.
Hakkari
Hakkari'de de 195 bin 582 seçmen 662 sandıkta oy kullanmaya başladı.
Okullardaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından kent sakinleri, isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
Muş
Muşlular sabah erken saatlerde okullara giderek isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanmaya başladı.
Kentte 248 bin 349 seçmen 981 sandıkta oy kullanıyor.
Bitlis
???????Bitlis'te vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak belediye başkanını ve diğer yerel yöneticileri belirlemek için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.
Sandık başkanları ve görevlilerince hazırlıkların tamamlanmasının ardından seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.
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Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyuncu İlker Aksum, Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.
Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar oy kullanma için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. 17 ilçede bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 seçmen oy kullanacak.
Bayburt'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. 59 bin 563 seçmenin bulunduğu Bayburt'ta vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'de sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.
İstanbul'da oy verme işlemi sürürken, engelli ve yaşlı vatandaşlar da sandık başına gitti. Beşiktaş'ta tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanan Emel Sağlamova isimli seçmen, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Bahçelievler Kudret Saraçoğlu Ortaokulu'na gelen yaşlı bir kadının ise güçlükle merdiveni çıktığı, ardından tekerlekli sandalyeye alınarak oy kullanmaya gittiği görüldü.
2024 yılı Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Denizli'de vatandaşlar büyükşehir, ilçe belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlarını belirlemek için sandık başında oy kullanmaya başladı. Denizli'de seçmenler sabah saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'a kadar devam edecek.
Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığında özenle ortaya çıkardığı eserleri 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satıyor. 55 yaşındaki Özalp, serpantin taşını işleyerek yaptığı eserleri sanat eserine dönüştürüyor. Eserlerin fiyatı boyutuna ve modeline göre değişebiliyor ama 500 dolardan aşağıya satmayı düşünmem. Türkiye'de bu işi yapabileni tanımıyorum, hiç karşıma çıkmadı.
Hakkari'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemi başladı. 39 bin 702 seçmen, il merkezinde 183 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Gaziosmanpaşa'da oyunu kullandı. Soylu, Dobruca Ortaokulu'nda vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1104 nolu sandıkta kullandı.
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Didim Altınkum Aile Sağlığı Merkezi ve Didim 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti. Şenkul, sağlık personelleriyle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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