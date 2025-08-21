Doğu Guta'da Kimyasal Saldırı Anması - Son Dakika
Doğu Guta'da Kimyasal Saldırı Anması

21.08.2025 10:21
Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 2013'teki kimyasal saldırının 12. yıl dönümünde anma etkinliği yapıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, devrik Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te düzenlediği kimyasal saldırının 12'nci yıl dönümünde anma etkinliği gerçekleştirildi.

Guta'nın Zemelka Mahallesi'nde 21 Ağustos 2013'te saldırının düzenlendiği 02.30 saatlerinde camilerden tekbirler getirilerek havai fişekler atıldı.

Ardından Zemelka Köprüsü'nde toplanan siviller, suçluların yakalanması ve hesap vermesi için sloganlar attı.

Etkinlikte konuşan Zemelkalı Muhammed Ebu Hatem, kimyasal saldırıda birçok yakınını kaybettiğini belirterek, "Allah bize bu yıl, kimyasal katliamın yıl dönümünü vatanımızda anmayı nasip etti. Şu an camilerden tekbirler getiriliyor. Bundan tam 12 yıl önce, aynı saatte, yaklaşık 1500 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı yapıldı. Ailelerimizi, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı kaybettik." dedi.

Hatem, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadığını ifade ederek, "Babamı, kardeşimi, kardeşimin oğlunu, amcamı, komşularımı kaybettim. İnşallah bir gün bu camilerden, kimyasal saldırıyı yapanların, özellikle Beşşar Esed'in yakalanıp hesap verdiği haberleri duyulduğunda yine tekbirler yükselecek." şeklinde konuştu.

Zemelka'daki Ulu Cami ve Guta'nın farklı bölgelerindeki camilerde gece yarısı tekbirler getirilirken, siviller saldırıda yaşamını yitirenler için dua etti.

?Doğu Guta katliamı

Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak, 1400'den fazla sivili öldürmüştü.

Hafızalardan silinmeyen bu katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazdan etkilenmişti.

Katliamın ardından Doğu Guta, 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, Esed rejimi Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

