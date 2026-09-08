Doğu Kudüs'te 1234 yasa dışı konut için ihale kararına mahkemeden ret - Son Dakika
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Doğu Kudüs'te 1234 yasa dışı konut için ihale kararına mahkemeden ret

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İsrail mahkemesi, Doğu Kudüs'teki E1 projesi kapsamında 1234 yasa dışı konut inşaatını öngören ihalenin durdurulması talebini reddetti. İsrailli sivil toplum kuruluşları, kararın ilhakı derinleştireceğini ve binlerce Filistinli için ağır sonuçlar doğuracağını belirtti.

İsrail mahkemesi, uluslararası toplumun tepkilerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1234 yeni yasa dışı konut inşasını öngören ihale sürecinin durdurulması talebini reddetti.

İsrailli sivil toplum kuruluşları "Ir Amim", "Bimkom" ve "Peace Now" (Barış Şimdi), Kudüs Merkez Mahkemesinin tartışmalı "E1" projesine ilişkin aldığı karara dair ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, E1 bölgesindeki inşaat ihalesinin dondurulması ve planların durdurulması amacıyla yapılan ihtiyati tedbir başvurusunun mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi.

Başvurunun, davanın henüz erken aşamada olduğu ve ihalenin açılmasıyla fiili uygulamanın başlaması arasında uzun bir süre bulunduğu gerekçesiyle reddedildiği kaydedildi.

İki devletli çözümü baltalıyor

Mahkemenin kararını eleştiren STK'lar, İsrail'de yaklaşan seçimlere işaret ederek açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"E1 ihalesinde ilerlenmesi, ilhakı derinleştirip siyasi çözüm ihtimalini ortadan kaldırmakla kalmayacak, bölgede yaşayan binlerce Filistinli için ağır sonuçlara yol açacak ve etnik temizliğin önünü açacaktır."

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, 2022 sonunda göreve gelmesinden bu yana 104 yeni yasa dışı yerleşime onay verirken, işgal altındaki Batı Şeria'da 160 kaçak yerleşim yeri kuruldu.

Uluslararası toplum, projenin İsrail'in yanında bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören iki devletli çözümü baltaladığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Projenin hayata geçirilmesi halinde Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantının kopacağı ve Doğu Kudüs'ün tamamen izole edileceği vurgulanıyor.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya, İsrail'in Batı Şeria'daki E1 yerleşim planlarını "kabul edilemez" şeklinde nitelendirerek kınamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Kudüs'te 1234 yasa dışı konut için ihale kararına mahkemeden ret - Son Dakika

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